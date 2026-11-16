Ajanta Soya legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Ajanta Soya äußerte sich am 14.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,13 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,650 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,87 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3,47 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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