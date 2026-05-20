Ajax Engineering Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ajax Engineering Registered hat am 18.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,30 INR gegenüber 7,95 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 7,58 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,56 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 19,68 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 22,73 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,38 Prozent auf 21,03 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,74 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net