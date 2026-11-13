Ajcon Global Services: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Ajcon Global Services hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 0,03 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ajcon Global Services 0,050 INR je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ajcon Global Services in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 57,0 Millionen INR im Vergleich zu 104,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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