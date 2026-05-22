DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0200 -4,0%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.025 ±-0,0%Euro1,1602 ±0,0%Öl103,5 -1,3%Gold4.506 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Apple 865985 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht knapp unter 25.000 Punkte ins Wochenende -- US-Börsen höher - Dow mit neuem Rekord -- ifo-Geschäftsklima verbessert -- NVIDIA, Lenovo, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 21 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 21 im Überblick
Inflationsgebundene Anleihen-ETFs: Chancen, Risiken und Funktionsweise Inflationsgebundene Anleihen-ETFs: Chancen, Risiken und Funktionsweise
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ajcon Global Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

24.05.26 06:35 Uhr

Ajcon Global Services hat am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,130 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 584,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 198,5 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 29,0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,040 INR beziffert, während im Vorjahr 0,090 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Ajcon Global Services in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 116,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 364,37 Millionen INR im Vergleich zu 168,09 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Ajcon Global Services Ltd Regsitered Shs

DatumMeistgelesen