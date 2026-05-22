Ajcon Global Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ajcon Global Services hat am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,130 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 584,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 198,5 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 29,0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,040 INR beziffert, während im Vorjahr 0,090 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Ajcon Global Services in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 116,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 364,37 Millionen INR im Vergleich zu 168,09 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net