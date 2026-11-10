Ajinomoto: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Ajinomoto lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ajinomoto 0,130 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 2,63 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,54 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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