Ajinomoto: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ajinomoto stellte am 07.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie generiert.

Ajinomoto hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,67 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,920 USD gegenüber 0,460 USD im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 10,51 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Ajinomoto 10,04 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net