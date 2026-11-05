Ajmera Realty Infra India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

05.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,70 Prozent auf 3,17 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,29 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,54 INR je Aktie erzielt worden.

Ajmera Realty Infra India hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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