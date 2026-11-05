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Ajmera Realty Infra India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ajmera Realty & Infra India Ltd Registered Shs
142.40 5.45 3.98 %
Charts | News | Analysen

Ajmera Realty Infra India hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,29 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,54 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,70 Prozent auf 3,17 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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