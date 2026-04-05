Akatsuki Eazima gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Werte in diesem Artikel
Akatsuki Eazima gab am 03.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 110,17 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Akatsuki Eazima 153,82 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 2,36 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,37 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Akatsuki Eazima
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Akatsuki Eazima
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Akatsuki Eazima Aktie News
Akatsuki Eazima Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Akatsuki Eazima nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.