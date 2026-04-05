Akatsuki Eazima gewährte Anlegern Blick in die Bücher

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Akatsuki Eazima gab am 03.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 110,17 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Akatsuki Eazima 153,82 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 2,36 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,37 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net