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Akatsuki Eazima stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Akatsuki Eazima Co Ltd
4,400.00 JPY 110.00 JPY 2.56 %
Charts | News | Analysen

Akatsuki Eazima hat am 09.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 143,46 JPY. Im Vorjahresviertel waren 66,14 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,06 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Akatsuki Eazima einen Umsatz von 2,31 Milliarden JPY eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 529,43 JPY beziffert, während im Vorjahr 393,90 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 10,13 Milliarden JPY gegenüber 9,14 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

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