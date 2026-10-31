Aker Solutions ASA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

31.10.26 06:35 Uhr

Aker Solutions ASA veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Aker Solutions ASA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,81 NOK je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 13,18 Milliarden NOK – das entspricht einem Abschlag von 21,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,69 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net