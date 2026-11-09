Aki India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

09.11.26 06:35 Uhr

Aki India hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,04 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aki India noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aki India in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 248,9 Millionen INR im Vergleich zu 275,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion Finanzen.net