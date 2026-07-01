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Akku-Regeln: EU-Aus für ursprüngliche Switch-Konsolen 2027

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Nintendo Co. Ltd.
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TOKIO (dpa-AFX) - Nintendo wird mit Inkrafttreten der neuen EU-Regeln für austauschbare Batterien in Elektronik-Geräten die ursprüngliche Modellfamilie seiner Spielekonsole Switch in der Region vom Markt nehmen. Die aktuelle Switch 2 wird dagegen eine neue Version mit von Nutzern wechselbarer Batterie bekommen, wie aus Informationsmaterial des japanischen Spielekonzerns hervorgeht.

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Nintendo hatte die Switch im Frühjahr 2017 auf den Markt gebracht - und die Konsole brachte der Traditionsfirma einen kräftigen Geschäftsschub. Es folgten mehrere Aktualisierungen - etwa mit einem OLED-Bildschirm. Sie werden alle Mitte Februar in der Europäischen Union vom Markt genommen. Die neue Switch 2 brachte Nintendo im vergangenen Jahr heraus. Die ursprüngliche Generation blieb als günstigere Einstiegsmöglichkeit im Angebot.

Die EU-Regeln schreiben grundsätzlich vor, dass verschiedene Arten von Elektronik-Geräten vom 18. Februar 2027 für den Verkauf in der Region Batterien haben, die von den Nutzern ausgetauscht werden können./so/DP/jha

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15.11.11 Nintendo outperform Macquarie Research
06.10.11 Nintendo neutral Macquarie Research
12.09.11 Nintendo neutral Macquarie Research
06.09.11 Nintendo neutral Macquarie Research
01.08.11 Nintendo neutral Macquarie Research