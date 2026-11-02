Akme Fintrade (India): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

02.11.26 06:35 Uhr

Akme Fintrade (India) stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 INR gegenüber 0,240 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 455,1 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 348,9 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net