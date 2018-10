AKP-Sprecher - Mord an Chaschoggi war "monströs geplant"

Ankara (Reuters) - Der Sprecher der türkischen Regierungspartei AKP hat den Tod des saudiarabischen Journalisten Dschamal Chaschoggi als einen "monströs geplanten" komplexen Mord bezeichnet.

Die Türkei sehe sich in der Verantwortung, die Wahrheit über den Fall an den Tag zu bringen, sagte Ömer Celik am Montag vor Journalisten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat für Dienstag eine Erklärung zu den Umständen des Todes von Chaschoggi angekündigt.

Chaschoggi verschwand bei einem Besuch des saudiarabischen Konsulats in Istanbul am 2. Oktober. Saudi-Arabien wies wochenlang den Verdacht zurück, der Regierungskritiker sei dort getötet worden. Erst vor wenigen Tagen räumte das Land den Tod Chaschoggis ein. Allerdings sind viele Fragen noch ungeklärt. So ist der Verbleib der Leiche noch ungeklärt.