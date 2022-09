Henkel-Aktie etwas schwächer: Henkel kauft Thermexit-Geschäft von Nanoramic

Wie der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern mitteilte, hat er vom US-Unternehmen Nanoramic Laboratories dessen Geschäft mit Materialien für das Wärmemanagement erworben, das unter der Marke Thermexit vermarktet wird. Damit will Henkel die Position von Adhesive Technologies in den wachsenden Märkten für Thermal-Interface Materialien (TIM) durch den Ausbau des Portfolios in Hochleistungssegmenten stärken.

Hochleistungsfähiges Wärmemanagement sei zum Beispiel im Bereich Elektronik in der 5G-Infrastruktur, bei Halbleitern oder bei der Energieumwandlung für Industrie- und Automobilelektronik erforderlich. Das Thermexit-Portfolio verwende eine patentierte Technologie, die auf Nano-Füllern basiere und Materialien mit extrem hoher Wärmeleitfähigkeit und Stabilität ermögliche. Beide Unternehmen haben laut Mitteilung vereinbart, keine finanziellen Details der Transaktion bekanntzugeben.

Die Henkel-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,22 Prozent tiefer bei 62,64 Euro.

DJG/uxd/cbr

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Henkel AG