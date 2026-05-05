Akquisition in den USA

Bayer will sein Geschäft mit Augenmedikamenten mit einer Übernahme in den USA stärken.

Mit der Akquisition von Perfuse Therapeutics erhält Bayer laut einer Mitteilung vom Mittwoch die vollen Rechte am Medikamentenkandidaten PER-001, der sich in der klinischen Entwicklung der Phase II zur Behandlung von Glaukom und diabetischer Retinopathie (DR) befindet. Für den Deal fließt eine Vorauszahlung von 300 Millionen US-Dollar. Je nach Erfolg des möglichen Medikamentes kann das Zahlungsvolumen über die Zeit bis auf 2,45 Milliarden Dollar (2,1 Mrd Euro) steigen.

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Die Bayer-Aktie notiert im vorbörslichen Handel auf Tradegate zeitweise 1,56 Prozent im Plus bei 38,39 Euro.

/mis/stk

BERLIN/SAN FRANCISCO (dpa-AFX)