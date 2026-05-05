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Akquisition in den USA

Bayer Aktie steigt: Übernahme stärkt Pipeline für potenzielle Augenmedikamente

06.05.26 08:54 Uhr
Bayer-Aktie im Plus: Zukauf stärkt Entwicklungspipeline im Bereich Augenheilkunde | finanzen.net

Bayer will sein Geschäft mit Augenmedikamenten mit einer Übernahme in den USA stärken.

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Bayer
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Mit der Akquisition von Perfuse Therapeutics erhält Bayer laut einer Mitteilung vom Mittwoch die vollen Rechte am Medikamentenkandidaten PER-001, der sich in der klinischen Entwicklung der Phase II zur Behandlung von Glaukom und diabetischer Retinopathie (DR) befindet. Für den Deal fließt eine Vorauszahlung von 300 Millionen US-Dollar. Je nach Erfolg des möglichen Medikamentes kann das Zahlungsvolumen über die Zeit bis auf 2,45 Milliarden Dollar (2,1 Mrd Euro) steigen.

Die Bayer-Aktie notiert im vorbörslichen Handel auf Tradegate zeitweise 1,56 Prozent im Plus bei 38,39 Euro.

/mis/stk

BERLIN/SAN FRANCISCO (dpa-AFX)

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com, Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

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