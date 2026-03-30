Klöckner & Co-Aktie fester: Worthington erreicht Kontrollmehrheit
Worthington Steel ist mit seinem Übernahmeangebot für den Düsseldorfer Stahlhändler Klöckner & Co erfolgreich.
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Nach Ablauf der Annahmefrist am 26. März habe sich der US-Konzern rund 58,65 Millionen Klöckner-Aktien gesichert, teilte Klöckner unter Berufung auf Worthington Steel am Dienstag mit. Der US-Konzern habe damit zusammen mit bereits gehaltenen Aktien und Finanzinstrumenten eine Beteiligung von rund 58,8 Prozent an Klöckner und überschreite damit die Mindestannahmeschwelle seiner Offerte von 57,5 Prozent.
Klöckner-Aktionäre, die das Angebot bisher noch nicht angenommen haben, könnten ihre Papiere noch für den gleichen Preis von 11 Euro je Aktie andienen, teilte das Unternehmen weiter mit. Die zweite Annahmefrist beginnt am 1. April und endet am 14. April.
Klöckner & Co hatte seinen Aktionären im Februar empfohlen, das Übernahmeangebot anzunehmen. Aufsichtsrat und Management hielten den Angebotspreis für "attraktiv, fair und angemessen". Demnach soll Klöckner weiter unabhängig von dem aktuellen Vorstand unter Konzernchef Guido Kerkhoff geführt werden. Es seien keine Standortschließungen oder Entlassungen geplant.
Der Wert des Geschäfts beläuft sich früheren Angaben zufolge auf rund 2,1 Milliarden Euro. Großaktionär Friedhelm Loh hat seinen Anteil von rund 41,5 Prozent ebenfalls angedient.
Die Klöckner-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,17 Prozent höher bei 12,04 Euro.
/mne/he
DÜSSELDORF (dpa-AFX)
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Bildquellen: Klöckner & Co