Shelly-Aktie leichter: Übernahmeangebot bei bulgarischer Aufsicht vorgelegt

Akquisition

28.09.26 16:57 Uhr

Schneider Electric hat das am vergangenen Donnerstag angekündigte Übernahmeangebot für die Shelly Group zu Wochenbeginn bei der bulgarischen Finanzaufsicht FSC eingereicht.

Die Inhalte und wesentlichen Bedingungen des Angebots werden nach bulgarischem Recht direkt veröffentlicht.

Sobald diese das Angebot genehmigt hat, wird die Annahmefrist beginnen, teilte der im SDAX notierte Smart-Home-Spezialist mit. Der französische Technologiekonzern biete wie angekündigt 70,00 Euro je Shelly -Aktie. Voraussetzung für das Zustandekommen der Übernahme ist eine Mindestannahmeschwelle von 95 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Schneider Electric

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schneider Electric

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung