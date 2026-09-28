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Akquisition

Shelly-Aktie leichter: Übernahmeangebot bei bulgarischer Aufsicht vorgelegt

Shelly-Aktie leichter: Übernahmeangebot bei bulgarischer Aufsicht vorgelegt

Schneider Electric hat das am vergangenen Donnerstag angekündigte Übernahmeangebot für die Shelly Group zu Wochenbeginn bei der bulgarischen Finanzaufsicht FSC eingereicht.

Werte in diesem Artikel
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Shelly
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Sobald diese das Angebot genehmigt hat, wird die Annahmefrist beginnen, teilte der im SDAX notierte Smart-Home-Spezialist mit. Der französische Technologiekonzern biete wie angekündigt 70,00 Euro je Shelly-Aktie. Voraussetzung für das Zustandekommen der Übernahme ist eine Mindestannahmeschwelle von 95 Prozent.

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Die Inhalte und wesentlichen Bedingungen des Angebots werden nach bulgarischem Recht direkt veröffentlicht.

Via XETRA verliert die Shelly-Aktie zeitweise 0,448 Prozent auf 66,70 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Shelly Group

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Datum Rating Analyst
25.09.26 Shelly Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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