Shelly-Aktie leichter: Übernahmeangebot bei bulgarischer Aufsicht vorgelegt
Schneider Electric hat das am vergangenen Donnerstag angekündigte Übernahmeangebot für die Shelly Group zu Wochenbeginn bei der bulgarischen Finanzaufsicht FSC eingereicht.
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Sobald diese das Angebot genehmigt hat, wird die Annahmefrist beginnen, teilte der im SDAX notierte Smart-Home-Spezialist mit. Der französische Technologiekonzern biete wie angekündigt 70,00 Euro je Shelly-Aktie. Voraussetzung für das Zustandekommen der Übernahme ist eine Mindestannahmeschwelle von 95 Prozent.
Die Inhalte und wesentlichen Bedingungen des Angebots werden nach bulgarischem Recht direkt veröffentlicht.
Via XETRA verliert die Shelly-Aktie zeitweise 0,448 Prozent auf 66,70 Euro.
DOW JONES
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Bildquellen: Shelly Group