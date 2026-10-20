AksharChem (India): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

20.10.26 06:35 Uhr

AksharChem (India) gab am 19.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16,58 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,700 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat AksharChem (India) im vergangenen Quartal 1,60 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 79,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AksharChem (India) 893,0 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net