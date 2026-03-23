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SAP-Aktie fällt auf Tief seit Januar 2024: JPMorgan senkt Kursziel deutlich

24.03.26 11:19 Uhr
Kursziel-Schock: JPMorgan tritt bei SAP-Aktie auf die Bremse - Anleger nehmen Reißaus | finanzen.net

Herber Dämpfer für SAP: Die US-Bank JPMorgan senkt das Kursziel für den Software-Riesen drastisch und streicht die Kaufempfehlung.

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Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP von 260 auf 175 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Seine Empfehlung für die Walldorfer habe auf einer erwarteten Wachstumsbeschleunigung und Margenexpansion beruht, schrieb Toby Ogg am Montagabend. Aber das Bild habe sich geändert.

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Gute Kursentwicklung für die SAP-Aktie zunehmend schwieriger?

Die vertraglich zugesicherten Clouderlöse (CCB) könnten im Zuge der Migration in die Cloud zunächst weiter abnehmen. Damit werde eine gute Kursentwicklung eher schwierig. Zudem sieht Ogg weiteren Gegenwind: So könnte der Umbau des Geschäftsmodells zu höheren Ergebnisschwankungen führen und der härtere Wettbewerb verstärke den Investitionsbedarf. Er schraubte ferner seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach unten.

Mit Kepler Cheuvreux und Jefferies nahmen zwei zweitere Investmentbanken ihre SAP-Kursziele auf 190 und 230 Euro zurück. Sie bestätigten nach dem jüngsten Kursrutsch jedoch ihre Kaufempfehlungen.

SAP-Aktie auf Tief seit Januar 2024

Die Aktien von SAP sind am Dienstag nach Analystenkommentaren auf den tiefsten Stand seit 26 Monaten abgerutscht. Zuletzt notierten die Papiere des Softwarekonzerns auf XETRA 3,98 Prozent schwächer bei auf 147,75 Euro.

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Für das laufende Jahr summiert sich der Kursabschlag bereits auf 29 Prozent, womit SAP auch hier das Schlusslicht im deutschen Leitindex bilden.

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Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
08:01SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.03.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
16.03.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026SAP SE BuyUBS AG
05.03.2026SAP SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.03.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
16.03.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026SAP SE BuyUBS AG
05.03.2026SAP SE BuyUBS AG
10.02.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:01SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
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23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

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