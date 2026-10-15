Neue Analyse: UBS bewertet Bayer mit Buy - Aktie im Plus

Aktie im Blick

15.10.26 12:22 Uhr

UBS AG hat eine umfassende Prüfung der Bayer-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer vor den am 3. November erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Schwäche in der Agarsparte sollte bekannt sein und auf den bereits deutlich gemachten Ursachen beruhen, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Trends in diesem Bereich für das Geschäftsjahr 2026 sowie für 2027 dürften intakt bleiben. Die Dynamik in der Pharma-Sparte dürfte sich zudem fortgesetzt haben. Im Fokus stehe hier die Zulassung von Asundexian in den USA.

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Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:06 Uhr 0,4 Prozent auf 45,27 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 36,96 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 455.050 Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 22,7 Prozent. Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:36 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.