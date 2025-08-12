AKTIE IM FOKUS 2: Adesso mit Kursfeuerwerk nach guten Quartalszahlen

(Neu: mehr Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die zuletzt immer weiter abgerutschten Anteilscheine von Adesso (adesso SE) erleben am Donnerstag eine regelrechte Befreiung. Mit einem Kurssprung um 18 Prozent wurden sie zum größten Gewinner unter den Aktien in den drei bedeutendsten Dax-Indizes. Sie erholten sich damit von ihrem niedrigsten Niveau seit November, das sie am Vortag erreicht hatten.

Wer­bung Wer­bung

Andreas Wolf von Warburg Research und Henrik Paganetty vom Investmenthaus Jefferies hoben in ersten Kommentaren hervor, dass der IT-Dienstleister ein starkes Umsatzwachstum erzielt und dabei eine verbesserte Profitabilität gezeigt habe.

Das operative Ergebnis schnellte im zweiten Quartal auf fast das Doppelte des Vorjahreswertes hoch. Unter dem Strich schrieb das Unternehmen zwar einen Verlust, es konnte diesen aber auf 1,9 Millionen Euro verringern.

Paganetty ergänzte vor dem Hintergrund, dass das Management im weiteren Jahresverlauf mit einem beschleunigten Wachstum rechne, wozu das Investitionspaket der deutschen Regierung voraussichtlich erst Ende 2025 beitragen werde. Wolf glaubt, dass auch ein Mehr an Arbeitstagen und höhere Lizenzumsätze im zweiten Halbjahr das Ergebnis stützen werden./tih/la/mis