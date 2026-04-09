DAX23.932 +0,5%Est505.937 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2700 +2,0%Nas22.822 +0,8%Bitcoin61.328 -0,1%Euro1,1710 +0,1%Öl96,34 -0,1%Gold4.745 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Allianz 840400 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX fester -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Lufthansa: Tarifkonflikt geht weiter -- VW, adidas, NIO, Lockheed Martin, Rüstung, Brown Forman im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Vom toten Handy-Dinosaurier zum modernen Software-Star! BlackBerry feiert das Mega-Comeback des Jahres! Vom toten Handy-Dinosaurier zum modernen Software-Star! BlackBerry feiert das Mega-Comeback des Jahres!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS 2: Adidas erholt nach positivem Citi-Ausblick - Auch Puma stark

10.04.26 10:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
138,80 EUR 1,30 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
24,95 EUR 0,87 EUR 3,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
MDAX
30.254,0 PKT 201,7 PKT 0,67%
Charts|News|Analysen

(neu: Kurs und Puma ergänzt)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von adidas haben am Freitag von einem positiven Ausblick der Citigroup auf die Berichtssaison profitiert. Die Papiere der Herzogenauracher kletterten im frühen Handel um anderthalb Prozent auf 139,10 Euro und gehörten damit im ruhigen Markt zu den Favoriten im Dax. Bei 140 Euro wartet charttechnischer Widerstand.

Um das neue Kursziel der Expertin Monique Pollard gab es am Freitag zwar einige Verwirrung. Klar aber ist, dass sie bei ihrer Kaufempfehlung bleibt und immenses Erholungspotenzial sieht. Adidas-Aktien liegen im bisherigen Jahresverlauf noch rund 18 Prozent im Minus.

Pollard sieht weltweit starke Wachstumschancen, gerade im Bereich Laufschuhe. Zusätzlich sieht sie die anstehende Fußballweltmeisterschaft als starken Umsatztreiber.

Die Aktien von Puma (PUMA SE) erklommen im MDax mit 3,7 Prozent Plus auf 25,22 Euro sogar das höchste Niveau seit Ende Januar. Damit liegen sie in diesem Jahr mit 13 Prozent im Plus. Sie befinden sich nach dem Kursrutsch seit 2021 seit einem Jahr in einer zähen Bodenbildung.

Bei Puma stockte Monique Pollard ihr Kursziel zwar auf 25 Euro auf, blieb allerdings mit "Neutral" an der Seitenlinie. Anders als bei Adidas rechnet sie damit, dass die Umsätze im ersten Quartal quer über alle Regionen gesunken sind./ag/bek/jha/

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
01.04.2026adidas BuyUBS AG
31.03.2026adidas BuyJefferies & Company Inc.
30.03.2026adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.2026adidas OutperformBernstein Research
23.03.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
01.04.2026adidas BuyUBS AG
31.03.2026adidas BuyJefferies & Company Inc.
27.03.2026adidas OutperformBernstein Research
16.03.2026adidas BuyUBS AG
06.03.2026adidas KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.03.2026adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.03.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
19.03.2026adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
04.03.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen