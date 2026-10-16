DAX 25.645 +1,0%ESt50 6.215 +0,8%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,96 -0,4%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 73.044 -0,3%Euro 1,1259 +0,4%Öl 106,2 +0,3%Gold 4.177 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

AKTIE IM FOKUS 2: Aixtron erholt - Starkes Quartal treibt Markterwartungen an

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
32.60 EUR -1.12 EUR -3.32 %
Charts | News | Analysen

(Neu: Xetra-Kurs)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine überraschend gute Geschäftsentwicklung von Aixtron (AIXTRON SE) im dritten Quartal und positive Äußerungen zu 2027 haben am Freitag eine Kurserholung des Chipindustrie-Ausrüsters vorangetrieben. Gegen Mittag notierten die Papiere mit 32,34 Euro noch 4,4 Prozent im Plus. Allerdings hatten sie am Vortag wegen der schlechten Tech- und KI-Stimmung auch fast 13 Prozent an Wert verloren. 2026 steht ein Kursverlust von gut 11 Prozent auf dem Zettel.

Werbung

Der im MDAX notierte Konzern übertraf auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen im abgelaufenen Quartal mit Auftragseingang und operativer Profitabilität die Analystenerwartungen.

"Unser Auftragseingang wird weiterhin von der hohen Nachfrage nach Anlagen für Laseranwendungen in der KI-Datencenter-Kommunikation getragen", sagte der Vorstandsvorsitzende Felix Grawert laut Mitteilung vom Donnerstagabend. Zugleich habe ein vorteilhafter Produktmix zu einer Profitabilität deutlich über den Markterwartungen beigetragen. Zudem erklärte Grawert: "Der hohe Auftragseingang stärkt die Visibilität und die Geschäftsperspektiven für das Jahr 2027 deutlich."

Zwar signalisiere der unveränderte Jahresausblick des Unternehmens eine schwächere Bruttomarge im Schlussquartal wegen eines dann wohl ungünstigeren Produktmixes, dennoch dürften die Markterwartungen in puncto Profitabilität 2026 leicht steigen, schrieb Branchenexperte Craig McDowell von der Bank JPMorgan. "Wichtiger ist aber, dass wir angesichts des starken Auftragseingangs davon ausgehen, dass die Konsensschätzungen für die Umsatz- und Gewinnentwicklung für 2027 nach oben korrigiert werden."

Werbung

Analyst Om Bakhda vom Investmenthaus Jefferies äußerte sich ebenfalls positiv zu den Perspektiven für das kommende Jahr. Die Beschleunigung des Auftragseingangs impliziere für 2027 einen Umsatz deutlich über der aktuellen Markterwartung. Zudem unterstreiche der Umsatzsprung vom zweiten zum dritten Quartal, dass Aixtron in der Produktion erfolgreich von einer auf zwei Arbeitsschichten umstelle.

Mit dem Kursanstieg vom Freitag verteidigen die Aixtron-Aktien weiterhin die Chartunterstützung im Bereich um die 31 Euro, die sie am Vortag nur knapp gehalten hatten. Auf der Oberseite wartet die 21-Tage-Linie bei 36,19 Euro als einer der nächsten Widerstände./mis/ajx/stk

Aktuelle AIXTRON Aktie News

Werbung

AIXTRON Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:46 AIXTRON SE Hold Deutsche Bank AG
11:16 AIXTRON SE Buy Warburg Research
15.10.26 AIXTRON SE Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.