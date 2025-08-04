DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,59 -1,2%Dow44.990 +0,2%Nas21.593 -0,5%Bitcoin100.143 -1,6%Euro1,1709 +0,5%Öl66,34 -0,8%Gold3.342 +0,2%
AKTIE IM FOKUS 2: Aktienkäufe durch Berkshire Hathaway hieven Unitedhealth hoch

15.08.25 17:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
408,40 EUR -2,35 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
262,65 EUR 30,35 EUR 13,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Kursentwicklung)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Bekanntgabe umfangreicher Käufe von Unitedhealth-Aktien durch die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat die Papiere des US-Krankenversicherers am Freitag nach oben getrieben. Zuletzt gewannen die Titel 12,6 Prozent auf 305,70 Dollar und lagen im leicht höheren US-Leitindex Dow Jones Industrial mit großem Abstand auf dem ersten Platz.

Für die Anteile war es bereits seit etwa einer Woche an fast jedem Tag aufwärts gegangen. Mit dem Zuwachs am Freitag erreichten sie den höchsten Stand seit Anfang Juli. Die B-Aktien von Berkshire Hathaway notierten vor dem Wochenschluss knapp im Minus.

Laut einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC erwarb die Gesellschaft von Investorenlegende Warren Buffett im zweiten Quartal fünf Millionen Aktien von Unitedhealth. Bei mehr als 900 Millionen ausstehenden Papieren ist das zwar eine geringe Beteiligung. Gleichwohl werden Investments von Berkshire Hathaway wegen der jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte der Gesellschaft von Anlegern genau verfolgt.

Die Aktien des US-Versicherers standen im zweiten Quartal deutlich unter Druck, nachdem dessen Geschäfte sich schlechter entwickelt hatten als gemeinhin erwartet. Alleine im zweiten Jahresviertel hatten die Papiere rund 40 Prozent an Wert verloren./mis/jkr/jha/ajx/he

In eigener Sache

Übrigens: Berkshire Hathaway und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu UnitedHealth Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu UnitedHealth Inc.

DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
