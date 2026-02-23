DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2600 +1,1%Nas22.881 +1,1%Bitcoin54.551 -0,3%Euro1,1787 ±-0,0%Öl71,26 -0,3%Gold5.156 -1,4%
Heute im Fokus
Neue US-Zölle: DAX schließt stabil -- Bayer: Klage gegen J&J wegen irreführender Werbung eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie in Rot: US-Listenpreise sollen extrem sinken - Studienerfolg mit United Lab
Novo Nordisk-Aktie in Rot: US-Listenpreise sollen extrem sinken - Studienerfolg mit United Lab Novo Nordisk-Aktie in Rot: US-Listenpreise sollen extrem sinken - Studienerfolg mit United Lab
AKTIE IM FOKUS 2: AMD mit Kurssprung dank Mega-Deal mit Meta

24.02.26 16:57 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Im Zweikampf mit NVIDIA beim Massenvertrieb von KI-Chips kann AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) am Dienstag mit einem Milliarden-Geschäft punkten. Die Aktie des Halbleiterkonzerns notierte zuletzt 6,6 Prozent höher bei 209,50 US-Dollar. Im vorbörslichen Geschäft war der Kurs um bis zu 14,4 Prozent gestiegen, nachdem gemeldet wurde, dass der Social-Media-Riese Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) für seine Rechenzentren auch im großen Stil auf AMD-Prozessoren setzt. Die Papiere von Meta gaben zuletzt um 0,2 Prozent nach.

Die beiden Unternehmen gaben am Dienstag einen Ausbau ihrer Zusammenarbeit bekannt, in deren Rahmen AMD über mehrere Jahre Hochleistungsprozessoren (GPU) für KI-Anwendungen mit einer Gesamtleistung von bis zu 6 Gigawatt bereitstellen soll. Im Zuge des mehrere Zehn-Milliarden-Dollar schweren Geschäfts kann Meta bis zu 160 Millionen AMD-Aktien erhalten, was einer Beteiligung von zehn Prozent entsprechen würde. Bekannt ist Meta vor allem für seine Plattformen Facebook und Instagram.

Am Markt hieß es, die Ankündigung signalisiere, dass AMD mit dem größeren Konkurrenten NVIDIA mithalten könne und die Investitionen in KI-Ausrüstung weiter stiegen, auch wenn einige Anleger eine "Investitionsblase" befürchteten. Der Analyst Matt Britzman vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown spricht von einem "Vertrauensbeweis für AMDs KI-Hardware". Konkurrenzfähige Chips zu entwickeln sei der eine Teil einer gewaltigen Aufgabe; diese in großen Mengen anbieten zu können, sei der andere Teil.

Für Meta ist die Vereinbarung der jüngste Schritt in einer massiven Investitionsoffensive. "Meta hat beim KI-Wettrüsten gerade einen weiteren Gang höher geschaltet", kommentierte Britzman hierzu. Schon in der Vorwoche war ein großes Geschäft zwischen Meta und Nvidia bekannt gegeben worden. In Ergänzung dessen sei die Botschaft eindeutig: KI-Infrastruktur habe bei Meta oberste Priorität.

Meta-Chef Mark Zuckerberg hatte Ende Januar mit der Ankündigung für Schlagzeilen gesorgt, Hunderte von Milliarden Dollar in den Ausbau der Rechenkapazität zu investieren. Den Anlegern tat er damit aber zunächst keinen Gefallen, denn neuerdings hinterfragen sie vermehrt, ob sich hohe KI-Investitionen letztendlich lohnen. Von ihrem Ende Januar erreichten Zwischenhoch sind die Meta-Aktien bereits um mehr als 14 Prozent abgesackt. Im Februar waren dann auch die Anteile des Google-Mutterkonzerns Alphabet (Alphabet A (ex Google)) wegen verdoppelter KI-Investitionen abgestraft worden./edh/tih/bek/he

