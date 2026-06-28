AKTIE IM FOKUS 2: Apple erstmals mehr als fünf Billion US-Dollar wert

28.07.26 22:31 Uhr

(neu: Schlusskurs knapp unter notwendiger Schwelle, mehr Einordnung und Nvidia im Plus)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Apple ist am Dienstag an der Börse erstmals mehr als fünf Billionen US-Dollar wert gewesen. Der Kurs der Aktie stieg um bis zu 1,8 Prozent auf das Rekordhoch von 342,89 Dollar - zu dieser Zeit war der iPhone-Hersteller mehr als fünf Billionen Dollar wert gewesen. Zum Schlusskurs von 340,08 Dollar lag die Marktkapitalisierung aber wieder knapp unter der runden Marke. Um diese zu halten, wären 340,43 Dollar notwendig gewesen.

Werbung

Vor Apple war es nur NVIDIA gelungen, die 5-Billionen-Marke zu knacken. Doch der Wert des Chipherstellers ist schon einige Zeit wieder darunter gefallen und hat den Status als wertvollstes Unternehmen wieder an den iPhone-Hersteller abgegeben. Der Nvidia-Kurs erreichte am Dienstag mit 192,74 Dollar zwischenzeitlich den tiefsten Stand seit drei Wochen, drehte aber in der Folge ins Plus. Apple stieg mit fast einem Prozent aber stärker als Nvidia und konnte seinen Vorsprung damit ausbauen.

Nvidia kam am Dienstag auf einen Börsenwert von 4,8 Billionen Dollar. Mitte Mai war der Chipkonzern noch rund 5,7 Billionen Dollar wert gewesen, während Apple zu dieser Zeit auf rund 4,4 Billionen kam. Doch inzwischen hat sich der Wind gedreht - mit dem Ergebnis, dass die Apple-Anteile in diesem Jahr um rund ein Viertel zugelegt haben und damit der mit Abstand beste Wert unter den sieben bedeutendsten Technologiewerten der USA sind.

Unter den sogenannten "Magnificent 7" hat Nvidia in diesem Jahr aktuell noch um fast 6 Prozent zugelegt. Außerdem zählen noch die Papiere der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) zu den klaren Jahresgewinnern. Amazon steht der Gewinnschwelle nahe, doch der Facebook-Mutterkonzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Microsoft und Tesla haben 2026 deutlich nachgegeben./zb/jha/tih/he