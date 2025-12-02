DAX23.707 +0,5%Est505.697 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 -0,2%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.835 +0,7%Euro1,1606 ±-0,0%Öl63,03 -0,5%Gold4.187 -1,1%
AKTIE IM FOKUS 2: Bayer auf Hoch seit 2024 - Begeisterung über US-Nachrichten

02.12.25 09:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
33,42 EUR 3,19 EUR 10,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Kurse zum Handelsstart, neue Stimmen)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Nachrichten zum langwierigen US-Glyphosat-Rechtsstreit von Bayer haben am Dienstagmorgen am Aktienmarkt für Begeisterung gesorgt. Die Papiere der Leverkusener sprangen um fast 15 Prozent hoch auf knapp über 35 Euro. Das ist das höchste Niveau seit Anfang 2024. Zuletzt schmolzen die Kursgewinne moderat ab auf plus 13 Prozent.

Der oberste Anwalt der US-Regierung, der sogenannte "Solicitor General", sprach sich dafür aus, dass der Supreme Court als höchstes US-Gericht ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung annehmen soll. Bayer erhofft sich ein Grundsatzurteil wegen widersprüchlicher Urteile von Bundesberufungsgerichten. Der Supreme Court hatte sich zunächst an den Solicitor General gewandt, um dessen Meinung einzuholen.

Analysten äußerten sich in ersten Kommentaren sehr positiv. Richard Vosser von JPMorgan, der die Aktien eigentlich eher neutral einstuft, rechnete damit, dass sie sich am heutigen Tag um 10 bis 15 Prozent besser als der Markt schlagen könnten. Alle Experten waren sich einig: Dies könnte ein wichtiger Schritt aus dem Glyphosat-Dilemma sein.

Die Annahme durch das oberste US-Gericht sei nun wohl nur noch eine Formalie, so James Quigley von Goldman Sachs. Sollte sie erfolgen, dürfte bis Ende Juni 2026 eine Entscheidung fallen. Dann ändert sich nämlich die Besetzung des Gerichts.

Bei Bayer nimmt aus charttechnischer Perspektive eine Bodenbildung nach dem jahrelangen Kursrutsch seit dem Frühjahr 2015 Form an. Damals hatten sie mehr als 146 Euro gekostet, bevor sie sich im Laufe der Zeit mit der Monsanto-Übernahme eine Reihe von Rechtsproblemen in den USA einhandelten./ag/gl/stk

