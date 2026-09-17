AKTIE IM FOKUS 2: Bilfinger mit Kurssturz wegen gesenkter Ziele

17.09.26 10:07 Uhr

(neu: Kurs und mehr Kommentare)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Bilfinger (Bilfinger SE) sind am Donnerstag wegen gesenkter Jahresziele auf ein Tief seit fast eineinhalb Jahren eingebrochen. Weil die Entwicklung im zweiten Halbjahr bislang hinter den Erwartungen zurückbleibt, rechnet der Industriedienstleister nun mit etwas weniger Umsatz und einer deutlich niedrigeren Betriebsmarge. Dies ließ die Aktien zeitweise um mehr als ein Viertel absacken. Mit 55,60 Euro erreichten sie ihr niedrigstes Niveau seit April 2025. Zuletzt war der Kurssturz dann noch 23 Prozent groß.

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Experten sprachen von einer "bitteren" oder "massiven Gewinnwarnung", die angesichts des anhaltenden Kriegs im Nahen Osten vom Unternehmen mit einer weiterhin mauen Nachfrage begründet wurde. Die zuvor avisierte Erholung im zweiten Halbjahr bleibe aus, betonte Deutsche-Bank-Analyst Michael Kuhn. Ein Börsianer schrieb, viele Kunden verschöben weiter ihre Investitionsentscheidungen - insbesondere in Mitteleuropa.

Bilfinger erwartet die operative Marge (Ebita) jetzt bei 3,2 bis 3,6 Prozent, wobei darin Einmalkosten für ein neu aufgelegtes Sparprogramm enthalten sind. Darum bereinigt würde die Spanne bei 4,6 bis 5,0 Prozent liegen. Im Vergleich dazu hatte das Unternehmen zuletzt das untere Ende der ursprünglichen Spanne von 5,8 bis 6,2 Prozent in Aussicht gestellt. Bilfinger war bereits bei der Vorlage der Halbjahreszahlen vorsichtiger geworden.

Der Deutsche-Bank-Experte Kuhn verwies auf einen geringeren Abruf von Dienstleistungen aus Rahmenverträgen und weitere Verzögerungen bei Wartungs- und Investitionsarbeiten. Eine geringe Personalauslastung belaste die Margen, genauso wie das Fehlen komplexerer und höherwertiger Aufträge. Ein Börsianer geht davon aus, dass die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis auf bereinigter Basis um ein Fünftel gekürzt werden./tih/edh/jha/