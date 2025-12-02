AKTIE IM FOKUS 2: Bilfinger und Hochtief auf Rekord - Bilfinger-Wachstumsziele

(Kursentwicklung aktualisiert, BofA zu Hochtief ergänzt)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Neue Wachstumsziele von Bilfinger (Bilfinger SE) für die kommenden Jahre haben der Aktie am Dienstag ein Rekordhoch beschert. Um 6 Prozent auf 105 Euro ging es in der Spitze mit dem Kurs nach oben. Damit ließen die Papiere des Industriedienstleisters die bisherige Höchstmarke von Anfang Oktober knapp hinter sich. Zuletzt steht der Kursausbruch mit noch plus 3,5 Prozent aber wieder infrage.

Bilfinger will in den kommenden Jahren noch schneller wachsen als bisher und zudem profitabler werden. Das Unternehmen peilt bis 2030 im Schnitt ein jährliches Umsatzplus von 8 bis 10 Prozent an, wie es im Vorfeld eines Kapitalmarkttages mitteilte. Wachsen wollen die Mannheimer sowohl aus eigener Kraft als auch durch Zukäufe. Vom Umsatz sollen als operatives Ergebnis 8 bis 9 Prozent übrigbleiben.

Die Erwartungen an den Kapitalmarkttag von Bilfinger seien in den vergangenen Monaten bereits stark gestiegen, hatte jüngst Analyst Michael Kuhn von der Deutschen Bank geschrieben. Als sich das Unternehmen zuletzt im Februar 2023 mittelfristige Ziele gesetzt habe, habe man diese am Markt bezweifelt. "Zweieinhalb Jahre später hat sich die Glaubwürdigkeit erheblich verbessert", so Kuhn in seinem Ausblick auf den Kapitalmarkttag.

Auch HOCHTIEF erreichten mit 310 Euro eine neue Rekordmarke und gewannen dabei über 5 Prozent. Im guten Fahrwasser von Bilfinger trieb Hochtief zusätzlich eine deutliche Aufstockung des Kursziels der Bank of America (BofA) auf 335 Euro an. Analyst Marcin Wojtal hob seine Ergebnisschätzungen für den Baukonzern für 2026 und 2027 um fast 7 Prozent an - vorwiegend wegen der US-Tochter Turner. Hochtiefs geografische Positionierung sei mit klarem US-Schwerpunkt attraktiv. Der Kapitalmarkttag der spanischen Hochtief-Mutter ACS habe für Turner sehr erbauliche Signale gesendet.

Der Kurs der Bilfinger-Aktie ist in diesem Jahr um 127 Prozent gestiegen. Die Papiere von Hochtief haben sogar um 139 Prozent zugelegt. Damit ragen beide Unternehmen im europäischen Kontext heraus. Der europäische Industriegütersektor, in dem Bilfinger enthalten ist, bringt es im Börsenjahr 2025 lediglich auf ein Plus von knapp 17 Prozent. Der Bausektor, zu dem die Hochtief-Aktie zählt, ist 2025 um knapp 20 Prozent gestiegen. Im deutschen MDax ist Hochtief 2025 drittbester Wert./bek/mne/stk/ag