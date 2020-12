AKTIE IM FOKUS 2: Continental von Mittelfristzielen beflügelt

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Dow schwächer -- DAX schließt deutlich höher -- GRENKE informiert über Verlauf der Vorwurf-Prüfungen -- Bitcoin steigt über 20.000 US-Dollar -- HENSOLDT, Continental, Deutsche Bank im Fokus

Volkswagen will Stammwerk fit für Wettbewerb mit Tesla machen. Cannabis-Produkt-Hersteller Tilray und Aphria planen Fusion. Zoom will Entwicklungszentrum in Singapur eröffnen. Bund fördert Wasserstoffprojekt von thyssenkrupp. BMW will im Autogeschäft oberes Ende der eigenen Ziele erreichen. BioNTech will Corona-Impfstoff auch nach China liefern. Twitter gibt Live-Video-App Periscope auf.