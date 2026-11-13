DAX 26.768 -0,0%ESt50 6.398 -0,0%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,16 -3,1%Nas 25.366 -0,4%Bitcoin 62.400 -3,3%Euro 1,1054 -0,0%Öl 96,0 +0,2%Gold 3.899 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

AKTIE IM FOKUS 2: CTS Eventim legt doch noch zu - Kapitalmarkttag im Blick

Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
61.55 EUR 4.10 EUR 7.14 %
Charts | News | Analysen

(neu: Kurse, Analysten)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von CTS Eventim haben am Freitag im Xetra-Handel ihre vorbörslichen hohen Abschläge revidiert und klar zugelegt. Sie gewannen zuletzt 2,9 Prozent auf 61,75 Euro. Damit gilt der Test der 50-Tage-Linie, die Hinweise auf den mittelfristigen Trend gibt, zunächst als bestanden. Nächster Widerstand ist die 21-Tage-Linie als Signalgeber für den kurzfristigen Verlauf.

Werbung

Der Eventvermarkter hatte im dritten Quartal wegen Problemen im Veranstaltungsgeschäft weniger umgesetzt und verdient. Analysten sprachen von einem durchwachsenen Quartal. Die Bestätigung der Jahresprognose wirke aber beruhigend, schrieb Analystin Annick Maas von Bernstein Research. Sie glaubt, dass sich das Unternehmen die entscheidenden Impulse für den Kapitalmarkttag in der kommenden Woche aufgehoben hat.

Experte Felix Dennl vom Bankhaus Metzler bleibt hinsichtlich der mittelfristigen Aussichten optimistisch und liegt mit seiner Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im Geschäftsjahr 2030 um 8 Prozent über dem Konsens. Neben einer möglichen Ankündigung eines Aktienrückkaufs könnte aufgrund der Ausrichtung auf eine kapitalarme Standortstrategie ein besser als erwarteter Finanzrahmen in der kommenden Woche zu einer Neubewertung der Aktie führen, schrieb er mit Blick auf die Investorenveranstaltung.

Die Aktien von CTS Eventim sind in diesem Jahr mit einem Minus von mehr als 21 Prozent schwach gelaufen. Der Kurs bewegt sich seit Ende März in einer Spanne zwischen etwa 48 und 65 Euro./ajx/mis

Aktuelle CTS Eventim Aktie News

Werbung

CTS Eventim Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CTS Eventim nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:46 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
12.11.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.