AKTIE IM FOKUS 2: Delivery Hero unter Druck wegen Nahost-Tochter Talabat

(Neu: Xetra-Kurse, Barclays-Kommentar, mehr Einordnung)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero haben am Freitag ihre jüngste Talfahrt fortgesetzt. Zu der Tatsache, dass Internetaktien zuletzt von Anlegern stark verkauft werden aus Sorge vor störendem KI-Einfluss, gesellten sich zu Wochenschluss schlechte Nachrichten von der Nahost-Tochter Talabat. Erstmals sei zwei Monaten wurden die Titel des Essenslieferdienstes wieder zu Kursen unter 20 Euro gehandelt.

Die Talabat-Aktien waren am Freitag nach der Zahlenvorlage an der Börse Dubai um letztlich zehn Prozent abgesackt. In der Folge davon büßten die Papiere des Essenslieferdienstes im Xetra-Handel dann ähnlich viel ein. Sie rutschten um bis zu 9,6 Prozent ab bis nahe an die 19-Euro-Marke. Mit einem Abschlag von zuletzt noch sieben Prozent blieben sie abgeschlagen das Schlusslicht im MDAX. Der Index der mittelgroßen Werte bewegte sich kaum vom Fleck.

Umsatzseitig sei das vierte Quartal von Talabat zwar in Ordnung, schrieb Experte Evgenii Annenkov vom Analysehaus Jefferies. Der Ausblick auf das operative Ergebnis im neuen Geschäftsjahr liege aber zehn Prozent unter dem Analystenkonsens, gab der Experte zu bedenken. Andrew Ross von der britischen Investmentbank Barclays Research schrieb, dies sei zum Teil dem Wettbewerb geschuldet, aber auch beschleunigten Investitionen unter einem neuen Unternehmenslenker.

Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan sprach in einem Kommentar gar von einer "Gewinnwarnung" wegen der deutlich höheren Investitionen, die Talabat plane. Es sei aktuell noch nicht klar, wie viel davon schon in den Ausblick von Delivery Hero eingepreist sei. Es bestehe das Risiko, dass das operative Ergebnis des MDax-Mitglieds 2026 niedriger ausfällt als im Vorjahr.

Auch die Wahrscheinlichkeit, dass Talabat eine Rolle bei einem möglichen Verkauf von Unternehmensteilen spielt, sinkt laut Diebel mit den neuen Erkenntnissen. Im Dezember hatte Delivery Hero Maßnahmen zur Steigerung des Börsenwertes angekündigt, die den Kurs im Januar erstmals seit September wieder über die 27-Euro-Marke getrieben hatten. Davon haben die Aktien mittlerweile wieder ein Viertel an Wert eingebüßt.

Diebel schrieb in einem weiteren Kommentar nach zuletzt geführten Investorengesprächen, dass sich Anleger für den Prozess der Wertoptimierung zunehmend skeptisch zeigten. Es sei unklar, ob das Management von Delivery Hero dazu in der Lage ist, den wahren inneren Wert der eigenen Aktien herauszukristallisieren. Es herrsche "Frustration über den Mangel an greifbaren Fortschritten".

Delivery Hero hatte 20 Prozent seiner Talabat-Anteile im Dezember 2024 in Dubai an die Börse gebracht, doch bislang war dies nicht von Erfolg gesegnet - genauso wie die Kursentwicklung des Mutterkonzerns. Dessen Kurs war dem Rekordtief, das im Februar 2024 bei unter 15 Euro lag, in der Zwischenzeit mehrfach wieder nahe gekommen - zuletzt im November. Verglichen mit dem Ausgabepreis von damals 1,60 Dirham (0,41 Euro) hat sich der Talabat-Kurs fast halbiert./tih/ag/la

