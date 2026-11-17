(Neu: Kursbewegungen, mehr Inhalte, RBC-Kommentar)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger der Deutschen Bank (Deutsche Bank) müssen sich am Dienstag mit einer Vielzahl an kritischen Medienberichten zum Geschäftsgebaren auseinandersetzen. Unter anderem wird das Geldinstitut erneut mit Vorwürfen konfrontiert, bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden über Jahre interne Kontrollen vernachlässigt zu haben.

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Die Titel des Bankhauses reagierten erst einmal klar negativ auf die Berichte, die mehrere Medien nach gemeinsamen Recherchen konzertiert veröffentlichten: Der Kurs sank am Morgen um bis zu 6,2 Prozent unter die 31-Euro-Marke. Dort fanden die Aktien an der 21-Tage-Linie vorerst einen Boden, wie der zuletzt gezahlte Kurs von 31,36 Euro zeigt. Die Anteile der Fondstochter DWS (DWS Group GmbHCo) gerieten in einem schwachen Gesamtmarkt ebenfalls unter Druck. Sie büßten circa eine halbe Stunde nach Handelsstart ein Prozent ein.

Internationale Medien werteten nach eigenen Angaben mehr als 15 Millionen interne Dokumente des Frankfurter Bankhauses aus, die Journalisten zugespielt wurden. An der Auswertung dieser Unterlagen beteiligt waren unter anderem der "Spiegel", "ZDF frontal", die "New York Times" und die britische "Financial Times". Kritisch wird auch über den Führungsstil von Vorstandschef Christian Sewing geschrieben.

Die Deutsche Bank sprach in einer ersten Reaktion von Sachverhalten, die viele Jahre zurücklägen. Unter der Führung des seit April 2018 amtierenden Konzernchefs habe die Deutsche Bank "einen grundlegenden Wandel durchlaufen". In den Jahren 2019 bis 2025 habe das Geldhaus sieben Milliarden Euro investiert, um seine internen Kontrollen zu verbessern. "Durch all dies sind wir heute eine andere, stärkere und sicherere Bank."

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Analystin Anke Reingen von der kanadischen Bank RBC pflichtete der Stellungnahme in einem ersten Kommentar bei. "Die Artikel behandeln historische Ereignisse, die - soweit wir wissen - weitgehend bekannt sind und von der Deutschen Bank bereits aufgearbeitet wurden", schrieb die Expertin. Kurzfristig glaubt sie, dass der Fokus darauf liegen wird, wie das Bankhaus den Umgang mit dieser Vergangenheit darlegen kann.

Ein Händler betonte, die Berichte seien negativ für die Stimmung unter den Anlegern, die sich zuletzt nämlich merklich gebessert hatte. Seit dem Zwischentief aus der zweiten Oktoberhälfte hatte sich der Kurs des Finanzinstituts in der Spitze um mehr als 23 Prozent erholt. Längerfristig betrachtet hatten die Titel im September ihren höchsten Stand seit 2014 erreicht. Rückenwind hatten zuletzt auch die veröffentlichten Quartalszahlen geliefert./tih/mis/zb/stk