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AKTIE IM FOKUS 2: Drohnen-Spezialisten Aevex gefragt - Positive Erstbewertungen

12.05.26 17:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AEVEX Corp Registered Shs -A-
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(neu: aktueller Kurs)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die seit April börsennotierten Aktien des US-Drohnen-Spezialisten Aevex (AEVEX A) haben am Dienstag die Aufmerksamkeit von Anlegern auf sich gelenkt. Positive Aussagen einiger Analysten sorgten nach dem durchwachsenen Kursverlauf der vergangenen Wochen für einen Anstieg um zuletzt fast acht Prozent.

Mitte April waren die Papiere von Aevex zunächst noch stark gestartet, indem sie den Ausgabepreis von 20 US-Dollar zunächst verdoppelten. Danach hatten sie sich diesem aber wieder genähert. Am vergangenen Freitag wurde mit 22,27 Dollar der bisher niedrigste Börsenkurs erreicht.

Am Dienstag äußerten sich mit JPMorgan, RBC, Goldman Sachs und Baird erste Analysehäuser positiv zu den Aktien. Sie verwiesen alle darauf, dass Aevex im Krieg mit Russland ein wichtiger Lieferant der Ukraine für Einwegdrohnen sei.

Ken Herbert von RBC hält das Unternehmen in einem schnell wachsenden Markt für hervorragend positioniert und sieht es als weiterhin dominierenden Akteur. Die Bewertung sei angesichts des Wachstums und des Gewinnpotenzials anspruchslos, hieß es von Goldman-Fachmann Noah Poponak.

Allerdings gibt es neben der Erwartung hoher Wachstumsraten auch kritische Töne. Da das Unternehmen derzeit vor allem mit der Ukraine Geschäfte mache, sei das Unternehmen stark abhängig davon, wie lange dieser Absatzkanal noch floriere, schrieb Seth Seifman von JPMorgan. Darüber und über mögliche andere Abnehmer dürfte wohl unter Anlegern debattiert werden, gab der Experte zu bedenken.

Auch Herbert von RBC sieht die Perspektive über 2026 hinaus wegen der mangelhaften Diversifizierung im Mittelpunkt. Er befürchtet, dass der Umsatzstrom aus der Ukraine, der in diesem Jahr noch zwei Drittel ausmache, im kommenden Jahr gleich null sein wird. Positiv erwähnte er aber die Möglichkeit, dass das Unternehmen die Finanzmittel aus dem Börsengang in eine Übernahme stecken könnte.

Alle vier Analysehäuser sehen mit Kurszielen im 30-Dollar-Bereich Luft nach oben für die Papiere. Besonders optimistisch ist Experte Peter Arment von Baird, der 38 Dollar ausgerufen hat./tih/ag/stk/la/he

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