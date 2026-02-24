AKTIE IM FOKUS 2: Fresenius sehr schwach nach Ausblick - Chartbild eingetrübt

(neu: Kurs, Charttechnik, Analysten- und Händlerstimmen)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach durchwachsenen Quartalszahlen und einem ebenfalls durchwachsenen Ausblick sind die Aktien von Fresenius (Fresenius SECo) am Mittwoch deutlich unter Druck geraten. Unter den größten Verlierern im moderat steigenden DAX sanken sie zuletzt um 3 Prozent auf 48,90 Euro. Fresenius sei am Tag der Vorlage von Quartalszahlen normalerweise gut für eine positive Überraschung, sagte ein Händler. Aber dieses Mal müsse man wohl eher besorgt sein.

Bereits am Vortag hatten die Aktien des Klinikbetreibers und Medizintechnikunternehmens deutlich nachgegeben im Zuge eines schwachen Ausblicks des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care (FMC) St), an dem Fresenius beteiligt ist.

Charttechnisch trübt sich das Bild nun ein: Von den Kursgewinnen seit Ende Januar haben die Anteile inzwischen mehr als 61,8 Prozent (Fibonacci-Retracement) eingebüßt. Zudem notieren sie inzwischen unter der 21-Tage-Linie und auch knapp unter der 50-Tage-Linie, die den kurz- und mittelfristigen Trend signalisieren.

Für Analyst Graham Doyle von der UBS sind die von Fresenius präsentierten Quartalszahlen in Ordnung, aber der Ausblick enttäuschend. Experte Richard Felton von Goldman Sachs schrieb, der Konsens für das operative Ergebnis dürfte nun im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken./ajx/jha/