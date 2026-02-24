DAX25.092 +0,4%Est506.159 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4700 +3,5%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.557 +2,1%Euro1,1774 ±-0,0%Öl71,15 -0,1%Gold5.182 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen schließen höher -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, Quantum eMotion im Fokus
Top News
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS 2: Fresenius sehr schwach nach Ausblick - Chartbild eingetrübt

25.02.26 11:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
48,57 EUR -1,79 EUR -3,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Kurs, Charttechnik, Analysten- und Händlerstimmen)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach durchwachsenen Quartalszahlen und einem ebenfalls durchwachsenen Ausblick sind die Aktien von Fresenius (Fresenius SECo) am Mittwoch deutlich unter Druck geraten. Unter den größten Verlierern im moderat steigenden DAX sanken sie zuletzt um 3 Prozent auf 48,90 Euro. Fresenius sei am Tag der Vorlage von Quartalszahlen normalerweise gut für eine positive Überraschung, sagte ein Händler. Aber dieses Mal müsse man wohl eher besorgt sein.

Wer­bung

Bereits am Vortag hatten die Aktien des Klinikbetreibers und Medizintechnikunternehmens deutlich nachgegeben im Zuge eines schwachen Ausblicks des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care (FMC) St), an dem Fresenius beteiligt ist.

Charttechnisch trübt sich das Bild nun ein: Von den Kursgewinnen seit Ende Januar haben die Anteile inzwischen mehr als 61,8 Prozent (Fibonacci-Retracement) eingebüßt. Zudem notieren sie inzwischen unter der 21-Tage-Linie und auch knapp unter der 50-Tage-Linie, die den kurz- und mittelfristigen Trend signalisieren.

Für Analyst Graham Doyle von der UBS sind die von Fresenius präsentierten Quartalszahlen in Ordnung, aber der Ausblick enttäuschend. Experte Richard Felton von Goldman Sachs schrieb, der Konsens für das operative Ergebnis dürfte nun im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken./ajx/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
11:06Fresenius SECo BuyUBS AG
09:46Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
09:31Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09:11Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Fresenius SECo KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11:06Fresenius SECo BuyUBS AG
09:46Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
09:11Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Fresenius SECo KaufenDZ BANK
02.02.2026Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:31Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen