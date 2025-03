AKTIE IM FOKUS 2: Fünfjährige Puma-Rally Makulatur nach tristen Prognosen

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Enttäuschende Geschäftsprognosen von Puma (PUMA SE) könnten den Aktien am Mittwoch den größten Kursverlust an einem Tag in ihrer fast vierzigjährigen Börsengeschichte einbrocken. Im Tief brachen die Papiere des Lifestyle-Konzerns um gut ein Viertel ein. Mit 21,25 Euro sackten sie auf den niedrigsten Stand seit mehr als neun Jahren ab. Damit ist eine fünfjährige Rally, während der sich der Kurs bis zum Rekordhoch 2021 bei gut 115 Euro nahezu versechsfacht hatte, endgültig Makulatur.

Es knirscht gewaltig bei Puma: Nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr sind die Aussichten auch für 2025 mau: Handelsspannungen, vorsichtige Verbraucher und stark schwankende Wechselkurse belasten die Franken. Konzernchef Arne Freundt rechnet entgegen früherer Annahmen mit sinkenden Ergebnissen, ein Sparprogramm soll gegensteuern. Damit hinken die Herzogenauracher immer stärker hinter ihrem Lokalrivalen adidas her.

Analyst Andreas Riemann vom Investmenthaus Oddo-BHF reagierte schnell und deutlich: Er strich seine Empfehlung "Outperform" und halbierte sein Kursziel auf 25 Euro. Er sprach von einer "massiven Gewinnwarnung". Die Aussichten für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr seien "sehr negativ". Er befürchtet weitere Warnungen, es seien nämlich nicht bloß Marktschwankungen das Problem.

Das Ziel des MDax-Unternehmens für den operativen Gewinn (Ebit) in diesem Jahr liege erheblich unter der aktuellen Markterwartung und noch deutlicher unter seiner Annahme, schrieb Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank. Die Investoren täten sich schwer zu erkennen, was der eigentliche Grund sei für den absehbaren Gewinnrückgang 2025. Möglicherweise gebe die Telefonkonferenz am Nachmittag Aufschluss hierüber wie auch über die weiteren Perspektiven.

Seit dem Rekordhoch vom Herbst 2021 ging es mit den Puma-Aktien bergab, wenngleich mit ausgeprägten Erholungsphasen. Allerdings verkauften Investoren in den jeweiligen Erholungen zu immer niedrigeren Preisen ihre Aktien. Adam Cochrane von der Deutschen Bank setzt nun darauf, dass Anleger, aufbauend auf niedrigeren Erwartungen, wieder Licht am Ende des Tunnels sehen und die Umsätze von Puma sich im weiteren Jahresverlauf wieder erholen - und auch in den kommenden Jahren./bek/nas/stk

