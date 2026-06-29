DAX24.996 +1,5%Est506.328 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,4900 -4,0%Nas26.171 +1,4%Bitcoin51.221 -2,7%Euro1,1416 -0,1%Öl72,99 +0,6%Gold4.024 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich mit Gewinnen -- Rheinmetall-Chef deckt sich mit Aktien ein -- SAP, Microsoft, Strategy, TUI, Mercedes-Benz, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, Lufthansa, Telekom im Fokus
Top News
Neuer Anlauf auf 25.000-Punkte-Marke: DAX am Dienstag letztlich fest Neuer Anlauf auf 25.000-Punkte-Marke: DAX am Dienstag letztlich fest
Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS 2: Geschäftssignale treiben Siemens Energy an - KI-Story zurück

30.06.26 18:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
87,58 CHF 2,14 CHF 2,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HOCHTIEF AG
507,50 EUR 10,90 EUR 2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schneider Electric S.A.
285,60 EUR 6,00 EUR 2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
280,30 EUR 9,95 EUR 3,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
166,38 EUR 6,78 EUR 4,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
26.167,7 PKT 347,5 PKT 1,35%
Charts|News|Analysen

(neu: Bank of America mit hohem Kursziel)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Geschäftsoptimismus und zurückkehrende KI-Euphorie haben die Aktien von Siemens Energy am Dienstag an die Spitze des Leitindex DAX gehievt. Um 5,6 Prozent ging es am Ende mit dem Kurs auf 165,80 Euro nach oben. Sie kehrten damit über die 100-Tage-Linie zurück, um die der Kurs zuletzt gependelt war. Sie ist am Markt als Indikator für den mittel- bis langfristigen Trend beliebt.

Angetrieben wurden die Aktien des Energietechnikkonzerns laut Händlern von positiven Aussagen zum jüngsten Geschäftsverlauf, die es am Vorabend vor der Anfang August anstehenden Quartalsbilanz gab. Hinzu kam, dass Aktien von Profiteuren des KI-Megatrends im Nachgang der starken New Yorker Nasdaq-Börse nach ihrer jüngsten Korrektur generell wieder gefragt waren.

Das Gesamtbild bei Siemens Energy bleibe positiv, schrieb Analyst Nikolas Demeter von der Privatbank Metzler nach der Veranstaltung, bei der Analysten nochmals letzte Eindrücke vor den Zahlen vermittelt wurden. Er geht davon aus, dass die Geschäfte mit Gas- und Dampfturbinen sowie im Bereich der Stromübertragung und Energiespeicherung im dritten Geschäftsquartal positiv überraschen.

Analyst Vivek Midha von Citigroup erwartet im Bereich Gas Services eine starke Auftragsentwicklung. Er sprach von einer Kurserholung nach der jüngsten Schwäche, die neben Gewinnmitnahmen im KI-Bereich wohl auch fundamentale Gründe gehabt habe. Seit dem Juni-Hoch vor gut einer Woche hatte der Kurs in der Spitze fast 13 Prozent verloren, seit dem Rekordhoch im April sogar fast 21 Prozent. Midha verwies auf Erleichterung wegen zuletzt aufgekommener Sorgen vor einem Höhepunkt der Gas-Auftragseingänge und einem abgeschwächten Verhältnis von Angebot und Nachfrage.

Für den Experten Benjamin Heelan von Bank of America gehört Siemens Energy trotz der zurückliegenden, zweijährigen Vervielfachung zu den Werten, deren Wachstumspotenzial im Bereich Rechenzentren nach wie vor unterschätzt werde. Das Kursziel für die Aktie hat er auf 260 Euro angehoben, was unter den Analysten als Spitzenwert gilt.

In New York waren am Montag an der stark KI-getriebenen Nasdaq die Schnäppchenjäger zurückgekehrt und dies trieb am Dienstag in Asien und auch hierzulande wieder die davon profitierenden Werte an. Neben Chipaktien zählen in Deutschland auch Siemens Energy sowie der Baukonzern HOCHTIEF zu den Profiteuren. Grund ist der Aufbau von Rechenzentren und deren hoher Strombedarf.

Mit den Aktien von Siemens, ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) und Schneider Electric waren am Dienstag neben Siemens Energy weitere Schwergewichte aus dem Industriegütersektor begehrt. Die Kursgewinne bei diesen Aktien reichten von 2,5 bis 4,4 Prozent. Titel des deutschen Chipkonzerns Infineon legten mehr als vier Prozent zu./tih/bek/jha/he

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
09:21Siemens HoldDeutsche Bank AG
08:31Siemens BuyUBS AG
08:01Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2026Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.06.2026Siemens BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:31Siemens BuyUBS AG
08:01Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2026Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.06.2026Siemens BuyUBS AG
16.06.2026Siemens OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09:21Siemens HoldDeutsche Bank AG
05.06.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
18.05.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
14.05.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
13.05.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.05.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
14.05.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
27.03.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
13.02.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen