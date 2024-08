AKTIE IM FOKUS 2: Große Erleichterung bei Adyen wegen Zahlen und Ausblick

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien des niederländischen Zahlungsdienstleisters Adyen (Adyen BV Parts Sociales) haben am Donnerstag mächtig Rückenwind von starken Halbjahreszahlen bekommen. Dem auch in den USA starken Technologiesektor folgend wurde der schon frühe Kurssprung im Tagesverlauf immer größer. Am Ende stand ein Plus von 12 Prozent zu Buche. Die Aktie setzte damit ihre Erholung fort. Seit dem Jahreshoch im Frühjahr war der Kurs bis Anfang August um 40 Prozent gesunken, konnte sich zuletzt aber schon wieder fangen. Binnen weniger Tage hat die Aktie um ein Drittel zugelegt.

Anleger, die im Vorfeld skeptisch an die Zahlen herangegangen waren, wurden eines Besseren belehrt: Analyst Sandeep Deshpande von JPMorgan bezeichnete die Halbjahreszahlen als etwas besser als erwartet. Die Resultate seien positiv, wenn auch nicht extrem stark. Der Experte hob aber in seinem ersten Kommentar eine zuvor sehr vorsichtige Erwartungshaltung der Anleger hervor. Günstig sei, dass das Unternehmen beim abgewickelten Volumen von einer vergrößerten Zahl an Kunden profitiert habe und nicht nur von einem einzelnen Großabnehmer. Vor allem in Nordamerika sei Adyen diesbezüglich gewachsen.

Auch der bestätigte Ausblick habe die Gemüter beruhigt, sagte Analyst Hannes Leitner vom Investmenthauses Jefferies. Die Angst einiger vor einer Kürzung der Prognose sei übertrieben gewesen, ergänzte er. Adyen geht weiter davon aus, bis inklusive 2026 ein jährliches Umsatzwachstum im niedrigen bis hohen 20-Prozent-Bereich zu erreichen. Bis 2026 soll die operative Marge auf mehr als 50 Prozent verbessert werden./mf/mis/tih/he