AKTIE IM FOKUS 2: Hellofresh mit Erholungsversuch - Konzernchef kauft Aktien

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von HelloFresh sind am Mittwoch nach Aktienkäufen des Unternehmenschefs an der Spitze des MDAX um bis knapp 13 Prozent auf 7,56 Euro gestiegen. Laut eine Stimmrechtsmitteilung, die am Dienstag kurz vor Börsenschluss veröffentlicht worden war, kaufte Konzernchef Dominik Richter jüngst Hellofresh-Aktien für insgesamt rund 10 Millionen Euro. Zudem zählten die Analysten von Morgan Stanley das Papier in einer Studie zu einem der bevorzugten Werte im E-Commerce-Bereich.

Trotz des Erholungsversuches vom Mittwoch bleibt Hellofresh 2024 mit einem Kursminus von fast 50 Prozent einer der größten Verlierer im Index der mittelgroßen Werte. Grund sind schleppend laufende Geschäfte und nach Geschäftszielsenkungen verprellte Investoren, nachdem das Unternehmen. Seit dem Rekordtief von etwas mehr als 4,40 Euro Ende Juni konnte sich das Papier inzwischen deutlich erholen.

Nach ermutigenden Halbjahreszahlen im August zog der Kurs zwischenzeitlich bis auf knapp acht Euro an. Das Niveau konnte das Papier aber nicht halten und fiel am Dienstag wieder bis auf 6,50 Euro zurück.

Trotz der abermaligen Erholung nach den Aktienkäufen ist das Rekordhoch aus Hochzeiten der Corona-Pandemie von 97,50 Euro meilenweit entfernt. Damals hatte das Hellofresh-Geschäft geboomt. Der Börsenwert hatte zeitweise bei rund 17 Milliarden Euro gelegen und die Aktie war im Dax notiert. Aktuell liegt der Börsenwert gerade mal noch bei 1,3 Milliarden Euro./mis/zb/

