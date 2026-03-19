DAX22.882 +0,2%Est505.636 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3100 -0,7%Nas22.091 -0,3%Bitcoin61.032 +1,1%Euro1,1573 ±-0,0%Öl106,9 -0,7%Gold4.685 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Vincorion VNC001 SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX kaum bewegt -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- Xpeng, Rüstungsaktien, Infineon, Alibaba, Vincorion, SAP im Fokus
Top News
Gold-Rally 2026: Analyst prognostiziert 6.000 US-Dollar bis Jahresende Gold-Rally 2026: Analyst prognostiziert 6.000 US-Dollar bis Jahresende
Amazon und die letzte Meile! Milliarden-Monopoly mit Roboter und KI-Chips soll die Weltmacht sichern! Amazon und die letzte Meile! Milliarden-Monopoly mit Roboter und KI-Chips soll die Weltmacht sichern!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS 2: Infineon gut erholt nach Einbruch - Empfehlung von JPMorgan

20.03.26 12:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
38,84 EUR 1,23 EUR 3,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
NEO/CHF (Neo-Schweizer Franken)
2,1517 CHF 0,0120 CHF 0,56%
Charts|News
NEO/EUR (Neo-Euro)
2,3647 EUR 0,0220 EUR 0,94%
Charts|News
NEO/GBP (Neo-Britische Pfund)
2,0418 GBP 0,0215 GBP 1,07%
Charts|News
NEO/JPY (Neo-Yen)
434,0728 JPY 5,7370 JPY 1,34%
Charts|News
NEO/USD (Neo-US-Dollar)
2,7377 USD 0,0253 USD 0,93%
Charts|News
USD/NEO (US-Dollar-Neo)
0,3653 NEO -0,0034 NEO -0,92%
Charts|News

(neu: Kurs)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Infineon haben sich am Freitagmittag gut erholt vom Kursverfall tags zuvor präsentiert. Die Papiere des Chipherstellers notierten zuletzt 4,5 Prozent im Plus bei 38,80 Euro. Seit Beginn des Iran-Kriegs vor etwa drei Wochen waren sie um bis zu 20 Prozent abgesackt. Der Kursrutsch stoppte erst an der einfachen 200-Tage-Linie auf dem Niveau von Ende Dezember 2025.

Wer­bung

Nun blies der JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande aber mit einem Kursziel von 48 Euro zum Einstieg. Damit traut er Infineon die Rückkehr an das Jahreshoch vom Februar zu.

Die Münchner seien einer der größten Profiteure des immensen Energiebedarfs beim KI-Einsatz, schrieb Deshpande. Infineon bietet Lösungen für mehr Energieeffizienz in den Rechenzentren. Dank neuer Systemarchitekturen dürfte die Bedeutung zum Ende des Geschäftsjahres 2026 hin sogar noch zunehmen. Zudem setzt Deshpande darauf, dass der Tiefpunkt im Geschäft mit der Autobranche erreicht ist und nun eine Stabilisierung folgen kann./ag/edh/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
08:01Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026Infineon NeutralUBS AG
13.03.2026Infineon OutperformBernstein Research
06.03.2026Infineon NeutralUBS AG
06.02.2026Infineon BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08:01Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Infineon OutperformBernstein Research
06.02.2026Infineon BuyWarburg Research
05.02.2026Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.2026Infineon BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.03.2026Infineon NeutralUBS AG
06.03.2026Infineon NeutralUBS AG
05.02.2026Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.02.2026Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen