AKTIE IM FOKUS 2: Ionos profitiert von Bofa-Empfehlung - KI-Sorgenkinder gefragt

13.07.26 12:42 Uhr

(Neu: Bofa-Empfehlung)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung der Bank of America (BofA) hat die Aktion von IONOS am Montag mit 30,2 Euro auf das höchste Niveau seit gut einem Monat getrieben. Die Papiere des Webhosters gewannen dabei 5,6 Prozent.

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Überhaupt bestätigt sich am deutschen Aktienmarkt das jüngste Muster: Wenn Chipwerte und andere KI-Boomer schwächeln, versuchen sich die Werte mit latenten Verdrängungssorgen durch Künstliche Intelligenz zu erholen. Neben Ionos aus dem MDAX waren aus dem DAX auch Papiere von Scout24 und SAP (SAP SE) eher gefragt.

BofA-Experte Victor Cheng setzte für Ionos ein Kursziel von 37 Euro an. Mit der Rückkehr auf das Niveau vom Herbst vergangenen Jahres könnte man im Chart von einer Bodenbildung nach Rutsch von August 2025 bis Februar 2026 sprechen.

Cheng sieht bei Ionos eine attraktive Ergebnisstory - mit einem Bewertungsabschlag gegenüber der Konkurrenz. Das strukturelle Wachstum im Kernbereich Web Presence & Productivity erscheine dank seiner Marken, Größe und des Produktvorteils recht immun zu sein gegen die allgemeinen KI-Sorgen. Bei zunehmendem Einsatz von KI-Tools sieht er hier Möglichkeiten für Upselling und Crossselling - also das Angebot besserer oder zusätzlicher Angebote. Hinzu komme das Potenzial im Cloud-Geschäft, das auch von der Nachfrage bei der sogenannten Public Sovereign Cloud profitieren sollte. Gemeint sind öffentliche Cloud-Dienste, die mit den lokalen Datenschutzvorgaben einhergehen.

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Gustav Froberg von der Privatbank Berenberg hatte in seinem letzten Kommentar betont, wie sehr das Thema KI-Verdrängung die Anlegerdiskussionen bei Ionos seit Herbst 2025 präge. Sie fürchteten, dass KI-Plattformen Ionos vom Wachstumsweg abbringen könnten. Froberg betonte aber, dass die Kundenbasis von Ionos entgegen dieser Unkenrufe stetig zunehme und sogar immer dynamischer./ag/mis

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