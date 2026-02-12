DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +5,5%Nas22.737 +0,6%Bitcoin58.063 +4,1%Euro1,1880 +0,1%Öl67,63 +0,1%Gold5.019 +2,0%
AKTIE IM FOKUS 2: Jenoptik drehen ins Plus - Ausblick beruhigt

13.02.26 16:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
SDAX
17.840,1 PKT 156,7 PKT 0,89%
Charts|News|Analysen

(neu: Aktien drehen ins Plus, aktuelle Kurse, Bankhaus Metzler)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Kursrally von JENOPTIK hat am Freitag nur vorübergehend einen Dämpfer erhalten. Nachdem die Anleger des Technologiekonzerns zunächst verschreckt auf überwiegend schwache Geschäftszahlen reagiert hatten, konzentrierten sich die Anleger schnell auf den positiven Ausblick und griffen auf niedrigerem Kursniveau wieder zu. Gegen Mittag drehten die Anteilscheine in die Gewinnzone.



Am Nachmittag stand bei den Papieren von Jenoptik ein Plus von 2,4 Prozent auf 27,68 Euro zu Buche, während der Nebenwerteindex SDAX um 0,6 Prozent stieg. Zu Handelsbeginn waren die Jenoptik-Anteilscheine noch um fast 11 Prozent auf den tiefsten Stand seit Ende Januar abgesackt.

Jenoptik will nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang im vergangenen Jahr 2026 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Der Umsatz soll steigen und die Marge für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sich wieder verbessern. Für die wichtige Halbleiteranlagenindustrie erwartet der Technologiekonzern dabei eine grundsätzlich positive Entwicklung - unter anderem wegen der angekündigten massiven Investitionen in Rechenzentren.

Für das laufende Jahr sei eine Erholung in Sicht, schrieb Fachmann Pal Skirta vom Bankhaus Metzler. Der Experte Henrik Paganetty vom Analysehaus Jefferies sprach von einem positiven Ausblick. Zudem hob der Fachmann hervor, dass sich die Nachfrage im Bereich Halbleiter-Equipment im zweiten Halbjahr 2025 stabilisiert habe. Im vierten Quartal aber hätten die Jenaer insgesamt schwach abgeschnitten.



Analysten konstatierten mit Blick auf das letzte Jahresviertel insbesondere einen enttäuschenden Auftragseingang. Das wiege schwer, da die Aktien von Jenoptik zuletzt deutlich von dem sehr starken, KI-getragenen Auftragseingang des Chipausrüsters ASML (ASML NV) profitiert hätten.

Erst am Donnerstag hatten die Anteilscheine von Jenoptik mit 27,90 Euro einen Höchststand seit Oktober 2024 erreicht. Seit Jahresbeginn gerechnet steht nunmehr ein Gewinn von gut 41 Prozent zu Buche. Damit haben sie in dieser Betrachtung die Nase im SDax vorn.

Aus charttechnischer Sicht erscheint die jüngste Kursrally der Jenoptik-Papiere gut unterstützt. So waren die Aktien nur kurz unter die 21-Tage-Durchschnittslinie gerutscht, die den kurzfristigen Trend beschreibt. Auch die mittel- und insbesondere die langfristigen Aussichten sind noch gut./la/agt/stk/he



