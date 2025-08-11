DAX23.780 +0,8%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,55 -1,3%Dow45.400 +0,3%Nas21.538 +0,2%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1636 -0,2%Öl67,05 -0,5%Gold3.548 -0,3%
AKTIE IM FOKUS 2: Jost Werke brechen auf April-Niveau ein - Aktienplatzierung

04.09.25 17:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
JOST Werke AG
48,25 EUR -1,75 EUR -3,50%
Charts|News|Analysen
(neu: Kursentwicklung)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Platzierung durch einen Großaktionär hat am Donnerstag die zuletzt wieder erholten Aktien von JOST Werke schwer belastet. Der Kurs des Nutzfahrzeugzulieferers brach am Donnerstag zuletzt um 10,1 Prozent auf 47,80 Euro ein, wodurch die Papiere abgeschlagenes Schlusslicht im Kleinwerte-Index SDAX waren.

Die Aktien hatten einen positiven August hinter sich und notierten zuletzt über 54 Euro noch in Reichweite ihres Rekordhochs von 57,80 Euro. Nun fielen sie aber auf das Niveau vom April zurück und rutschten unter die 200-Tage-Linie ab, die bei charttechnisch orientierten Anlegern ein beliebter langfristiger Trendindikator ist. Das bisherige Jahresplus schrumpfte auf rund fünf Prozent zusammen.

Der Großaktionär Peter Möhrle bietet 1,5 Millionen Aktien des Nutzfahrzeugzulieferers zum Kauf an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Vorabend nach Börsenschluss unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen berichtete. Das entspricht rund 10 Prozent der ausstehenden Aktien des Unternehmens. Damit würde der Investor seinen Anteil halbieren. Die Platzierung werde von der italienischen Großbank Unicredit abgewickelt, unterstützt durch Kepler Cheuvreux./tih/niw

Analysen zu JOST Werke AG

DatumRatingAnalyst
19.08.2025JOST Werke BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.08.2025JOST Werke BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025JOST Werke BuyWarburg Research
15.08.2025JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025JOST Werke BuyWarburg Research
mehr Analysen