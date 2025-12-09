DAX24.142 +0,4%Est505.717 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,26 -1,5%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.775 -0,1%Euro1,1636 ±-0,0%Öl62,54 +0,1%Gold4.203 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Vonovia A1ML7J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed: DAX fester -- BMW bekommt neuen Chef -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
Fit in Sachen Geldanlage? Der ETF Buddy Newsletter bringt monatlich praxisnahe Tipps. Fit in Sachen Geldanlage? Der ETF Buddy Newsletter bringt monatlich praxisnahe Tipps.
Pivotal-Point Nachverfolgung FIGS (FIGS): Direktvertrieb von Berufskleidung für das Gesundheitswesen steigert Marge auf 69,9 %! Pivotal-Point Nachverfolgung FIGS (FIGS): Direktvertrieb von Berufskleidung für das Gesundheitswesen steigert Marge auf 69,9 %!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.

AKTIE IM FOKUS 2: Jost Werke steigen nach Abschied der Peter Möhrle Holding

09.12.25 13:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
JOST Werke AG
52,80 EUR 4,75 EUR 9,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(aktueller Kurs und Kommentar von Oddo BHF)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der JOST Werke haben am Dienstag nach einem sehr schwachen Start zugelegt. Eine Aktienplatzierung durch den Großaktionär Peter Möhrle Holding sorgte zum Handelsstart zunächst für ein Absacken des Kurses auf 49,70 Euro. Danach ging es allerdings rasch wieder aufwärts, und zwar bis auf den höchsten Stand seit fast einem Monat. Die Experten der Bank Oddo BHF sprachen von einer Kaufgelegenheit.

Wer­bung

Zuletzt stieg das Papier des hessischen Zulieferers für die Nutzfahrzeugindustrie noch um 1,8 Prozent auf 52,00 Euro. Es liegt damit im bisherigen Jahresverlauf rund 14 Prozent im Plus. Der Nebenwerte-Index SDAX stieg in derselben Zeit um knapp 23 Prozent.

Die Experten von Oddo BHF sehen mit dem Ausstieg der Peter Höhrle Holding und daraus resultierender Kursschwächen eine "weitere attraktive Einstiegschance" in die Aktie. "Operativ steht das Unternehmen gut da und erzielte trotz schwieriger Marktbedingungen starke Ergebnisse im dritten Quartal." Die positive operative Dynamik sollte sich laut Oddo BHF wegen des erweiterten Portfolios, insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft und Bauwesen, in den kommenden Quartalen fortsetzen.

Anfang September hatte die Großaktionärin Peter Möhrle Holding ihren Anteil an den Jost Werken bereits halbiert, was die Aktie nach einer Erholung im August zurück auf das Niveau von April gedrückt hatte.

Wer­bung

Bei den Jost Werken liegt der Fokus derzeit auf der Integration der Ende Januar abgeschlossenen Übernahme der niederländischen Hyva Gruppe, mit der die Hessen ihre globale Stellung als Zulieferer für die Nutzfahrzeugindustrie ausbaut. Für den Hersteller von Hydraulikanwendungen hatten die Jost Werke rund 400 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt./ck/err/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf JOST Werke

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JOST Werke

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu JOST Werke AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JOST Werke AG

DatumRatingAnalyst
02.12.2025JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025JOST Werke BuyWarburg Research
14.11.2025JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025JOST Werke BuyWarburg Research
15.10.2025JOST Werke BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
02.12.2025JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025JOST Werke BuyWarburg Research
14.11.2025JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025JOST Werke BuyWarburg Research
15.10.2025JOST Werke BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
23.02.2021JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.01.2021JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.11.2019JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2019JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.08.2019JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JOST Werke AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen