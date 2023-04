AKTIE IM FOKUS 2: Lob von Quirin schiebt Vitesco nur kurzzeitig an

(neu: Kursgewinne bröckeln zum Handelsschluss ab)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Vitesco (Vitesco Technologies) haben am Montag nur zeitweise von einer positiven Analystenstimme profitiert. Die Privatbank Quirin nahm die Bewertung der Papiere des Autozulieferers mit "Buy" und einem Kursziel von 87 Euro auf. Für die Vitesco-Papiere ging es daraufhin in der Spitze um 1,7 Prozent nach oben, letztlich gingen sie aber lediglich 0,2 Prozent höher aus dem Handel. Bis zum Quirin-Kursziel gäbe es nun also weiteres Aufwärtspotenzial von mehr als einem Drittel.

Das SDax-Unternehmen (SDAX) konnte damit zum Wochenstart die 50-Tage-Linie nicht nachhaltig hinter sich lassen. Mit dem Indikator für den mittelfristigen Trend hatten die Aktien bereits in den vergangenen Handelstagen gerungen. Seit Jahresbeginn hat Vitesco knapp ein Fünftel an Börsenwert gewonnen.

Vitesco setze auf den wichtigsten Megatrend, die E-Mobilität, schrieben die Quirin-Analysten. Durch frühe Investments in die Elektrifizierung habe das Unternehmen einen hohen Auftragsbestand. Innovation und Wachstum von Vitesco würden jedoch immer noch unterschätzt. Der Zulieferer stehe zudem auf einem soliden finanziellen Fundament.

Als "versteckte Wachstumsstory" im deutschen Mittelstand verglichen sie Vitesco mit dem Scheinwerferspezialisten Hella (HELLA GmbHCo), der sich operativ und in Sachen Marktkapitalisierung ebenfalls gut entwickelt habe.