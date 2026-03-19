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AKTIE IM FOKUS 2: Lufthansa von Verkaufsempfehlung kaum bwegt

20.03.26 13:49 Uhr
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(neu: Kurs)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Verkaufsempfehlung hat die zuletzt schwachen Aktien der Lufthansa am Freitag kaum noch bewegt. Nur zum Handelsstart lagen sie leicht im Minus, nachdem sie im Zuge des Iran-Kriegs in knapp drei Wochen zuletzt ohnehin fast ein Fünftel verloren hatten. Am frühen Nachmittag lagen sie nun leicht im Plus bei 7,44 Euro. Weiterhin hohe Ölpreise bremsten.

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Analyst Patrick Creuset von Goldman Sachs war am Morgen mit einer Verkaufsempfehlung auf den Plan getreten und hatte mit seinem Kursziel von 6,60 Euro weiteres Ungemach signalisiert. Er passte sein Bewertungsmodell an die immensen Auswirkungen des Iran-Kriegs an: Höhere Treibstoffkosten, höhere Ticketpreise gerade auf Langstrecken und höhere Luftfrachtumsätze.

Was dabei unter dem Strich herauskomme, sei zunächst vollkommen unklar und in weiten Teilen abhängig von der Dauer des Konflikts und der Ölmarkt-Verwerfungen. Creuset versuchte die Lage aber so gut es geht in Prognosen zu packen. Gleiches tat er für die Airline-Holding IAG (International Consolidated Airlines). Und dabei kam am Ende für die British-Airways-Mutter deutlich mehr Optimismus für die Barmittelentwicklung heraus als bei der Lufthansa.

Nachdem ein Barrel der Nordsee-Ölsorte Brent tags zuvor wieder mehr als 119 Dollar gekostet hatte, sind es am Freitagnachmittag noch 107 Dollar. Aussagen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu haben etwas Hoffnung gemacht auf ein nun doch rascheres Kriegsende als befürchtet./ag/jha/

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13.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
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19.03.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
19.03.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
19.03.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
11.03.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
10.03.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:11Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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