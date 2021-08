AKTIE IM FOKUS 2: Margen-Optimismus von Bilfinger sorgt für Kurssprung

(neu: Kurs, Experte und Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein aufgehellter Jahresausblick und für Anleger lukrative Entscheidungen von Bilfinger (Bilfinger SE) haben die Aktien des Industriedienstleisters am Donnerstag nach oben schnellen lassen. Kurzzeitig waren sie sogar über die Marke von 30 Euro auf den höchsten Stand seit Anfang Mai geklettert. Zuletzt notierten die Titel 10,5 Prozent im Plus bei 30,24 Euro und waren damit der klare Spitzenreiter im Nebenwerteindex SDAX.

Die konjunkturelle Belebung gab Bilfinger im zweiten Quartal Auftrieb. Dank des Sparkurses kehrte der Konzern in die Gewinnzone zurück und wurde für das Gesamtjahr etwas zuversichtlicher.

Laut einem Händler kamen Quartalszahlen und Ausblick gut an, ergänzend zu einem Paket an Maßnahmen, die alle im Sinne der Anleger seien. Mit dem Verkaufserlös aus der Beteiligung an Apleona will Bilfinger unter anderem Schulden tilgen, Aktien zurückkaufen und eine Sonderdividende zahlen.

Analyst Gregor Kuglitsch von der Großbank UBS sprach von robusten Quartalszahlen. Er lobte zudem die angekündigten Aktienrückkäufe, die Investitionen in weiteres Wachstum, die Sonderdividende und die beschleunigte Schuldenreduzierung./edh/la/jha/

