AKTIE IM FOKUS 2: McDonald's sacken ans Dow-Ende - Kolibakterien-Fälle

(neu: aktuelle Kurse, Ergänzung zur Einschätzung von UBS, Charttechnik)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die zuletzt auf Rekordniveau angekommenen McDonald's-Aktien (McDonalds) haben am Mittwoch einen Kurseinbruch erlitten. Restaurants der Fast-Food-Kette wurden in mehreren US-Bundesstaaten mit einem Kolibakterien-Ausbruch in Verbindung gebracht. Es wurden 49 Fälle in zehn Bundesstaaten bekannt. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC starb eine ältere Person und zehn wurden in Krankenhäusern behandelt.

Wurden am Montag in der Spitze noch 317,90 US-Dollar für die Papiere von McDonald's gezahlt und damit so viel wie noch nie, knickten sie nun im frühen Handel um bis zu 7,6 Prozent auf knapp 291 Dollar ab. Dies war der tiefste Stand seit Mitte September.

Die Anteilscheine von McDonald's erholten sich im Handelsverlauf etwas und notierten zuletzt noch 4,8 Prozent im Minus bei 299,66 Dollar. Damit nahmen sie den letzten Platz im Dow Jones Industrial ein. Der Leitindex gab um 0,7 Prozent nach.

Analyst Dennis Geiger von der Bank UBS erwähnte das noch unsichere Ausmaß der Fälle. Der Experte erwartet, dass McDonald's ein aktives Risikomanagement betreiben und die Situation in den Griff bekommen wird, um weiteren Schaden zu begrenzen - auch wenn es wahrscheinlich einige Zeit dauern werde, bis die Auswirkungen auf die Ergebnisse des Konzerns abgeschätzt werden können.

Branchenexperte John Ivankoe von der Bank JPMorgan sieht die McDonald's-Aktien in einem emotional geprägten Abwärtsstrudel. Langfristigen Schaden sollte die Marke nicht nehmen. Der Fachmann gibt sich mutig und sieht in dem aktuellen Rückschlag eine Kaufgelegenheit. Ivankoe glaubt der Zielsetzung des Unternehmens, dass im Bereich der Lieferketten schnelle Lösungen gefunden werden.

Aus charttechnischer Sicht wiegt zwar schwer, dass die Anteilscheine von McDonald's zur Wochenmitte die 21-Tage-Durchschnittslinie klar nach unten durchbrochen haben. Diese ist ein Maß für die kurzfristige Entwicklung der Aktien. Allerdings wurde die 50-Tage-Linie nur kurz durchstoßen; aktuell notieren die Papiere wieder über dieser Kurve, die den mittelfristigen Trend beschreibt./la/jsl/he