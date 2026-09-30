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AKTIE IM FOKUS 2: Metzler-Verkaufsempfehlung zieht Ionos runter

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.90 EUR 0.05 EUR 0.21 %
Charts | News | Analysen
IONOS
31.46 EUR -2.80 EUR -8.17 %
Charts | News | Analysen
United Internet AG
24.84 EUR -0.22 EUR -0.88 %
Charts | News | Analysen

(Neu: Details zur Entscheidung des Analysten aus der Studie ergänzt)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein negativer Analystenkommentar hat IONOS am Mittwoch weitere Kursverluste eingebrockt. Mit einem Minus von 5,4 Prozent auf 31,62 Euro waren die Aktien gegen Mittag Schlusslicht im MDAX - und zudem so günstig zu haben wie seit Anfang August nicht mehr.

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Das charttechnische Bild trübte sich für den Internetdienstleister damit weiter ein: Nachdem die Titel jüngst schon unter die kurzfristige relevante 21-Tage-Linie gerutscht waren, war nun die kurz- bis mittelfristig wichtige 50-Tage-Linie fällig. Abzuwarten bleibt, ob die 100-Tage-Linie hält, die aktuell knapp unter 31 Euro verläuft. In diesem Bereich verläuft zudem der im März gestartete Erholungstrend.

Das Bankhaus Metzler nahm die Bewertung von Ionos zur Wochenmitte mit einem Kursziel von 28,50 Euro und einer Verkaufsempfehlung auf. Das Management wolle die Anlagestory zwar in Richtung Cloud und Künstliche Intelligenz (KI) lenken, Ionos bleibe aber in erster Linie ein traditioneller Webhoster, schrieb Veysel Taze. Der Analyst reiht das Unternehmen daher nicht in die High-Tech-Spitze ein und verweigert Ionos daher auch den entsprechenden Bewertungsaufschlag.

Kurzfristig gesteht Taze Ionos eine beschleunigte Wachstumsdynamik zu. Diese könnte helfen, die mittelfristig angestrebten Umsatz- und Margenziele bereits 2027 zu erreichen.

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Die derzeitige Umsatzdynamik verschleiere allerdings technologische Schwachpunkte, die einer erfolgreichen Transformation hin zu einem wachstumsstärkeren, cloud-basierten Geschäftsmodell im Weg stehen dürften. Das Wachstum sollte daher 2027 seinen Höhepunkt erreichen und sich bis 2030 auf sechs Prozent abschwächen. So zählten vor allem Einzelunternehmer sowie kleine Unternehmen, die abseits von Kernprodukten im Webhosting kaum andere Angebote bräuchten.

Die Aktien des Mutterkonzerns United Internet folgten dem Ionos-Kursrutsch am Mittwoch mit Abstrichen auch nach unten, denn sie verloren

gegen Mittag 1,5 Prozent an Wert. Beim Telekomanbieter 1&1 - ebenfalls eine United-Tochter - belief sich der Kursrückgang auf 0,4 Prozent./gl/tih/mis

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Datum Rating Analyst
10.08.26 IONOS Kaufen DZ BANK
07.08.26 IONOS Overweight Barclays Capital
07.08.26 IONOS Neutral UBS AG
07.08.26 IONOS Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.

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